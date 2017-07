Gaat Hans Spekman de PvdA in Utrecht redden?

PvdA-kopstuk Hans Spekman, ooit succesvol wethouder in Utrecht, is in beeld om lijsttrekker te worden in Utrecht. Binnen de lokale afdeling wordt enthousiast gereageerd op een mogelijke terugkeer van de landelijke partijvoorzitter op zijn oude nest.

Waar bijna alle partijen in Utrecht hun lijsttrekkerskandidaat al op het schild hesen, lijkt de PvdA, met vijf zetels in de gemeenteraad, dolende.

Met nog negen maanden te gaan voor de raadsverkiezingen in maart volgend jaar, begint de tijd voor de sociaaldemocraten te dringen. Aanmeldingen (deadline eind augustus) zijn er volgens partijvoorzitter Jochen Geraedts nog niet. Maar bronnen binnen de partij weten: Spekman, die wil wel.

Lou Repetur, oud-partijvoorzitter in Utrecht en partijlid, zou het toejuichen als de in Utrecht woonachtige PvdA’er de kar gaat trekken. ,,Hij heeft als wethouder veel voor de stad betekend. Zo kwam hij op voor mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten, zonder andere groepen tekort te doen. Hans zoekt naar manieren die de zwakkeren in de samenleving niet verder in de schaduw zetten, maar ze op een waardige manier helpen. Hiervoor staat Hans voor mij symbool.’’

Geknipt

En daarmee benoemt Repetur meteen een van de PvdA-beginselen, die de partij volgens de leden veel beter over het voetlicht moet brengen. Volgens Repetur is Spekman, die het PvdA-electoraat de afgelopen jaren door de vingers zag glippen, voor deze rol geknipt. ,,Je kunt zeggen dat het iemand is van de oude stempel. Maar mensen in de stad kennen hem. Dan heb je een streepje voor. En toch is hij ook een beetje nieuw, omdat hij natuurlijk de nodige ervaring heeft opgedaan.’’

De politicus die in Utrecht ooit FC Utrecht redde en de beruchte junkentunnel onder Hoog Catharijne ontmantelde, is in Den Haag de laatste jaren door schade en schande wijzer geworden. Niet in de laatste plaats door de door hem gewilde lijsttrekkersstrijd tussen Samsom en Asscher, die op de buitenwereld als een broedermoord overkwam. De PvdA’er zwaait in oktober af als landelijk partijvoorzitter. Kenners denken dat hij daarna niet gaat duimendraaien.

Open armen

Zelf wil Spekman niets kwijt over zijn politieke toekomst, maar PvdA-raadslid Bouchra Dibi zou hem met open armen ontvangen in Utrecht. ,,Het zou een aanwinst zijn, Hans geeft om Utrecht. Hij ligt goed bij bewoners, heeft charisma, is open en benaderbaar. Dat is belangrijk voor een politieke partij. Hij kan goed met Sterrenwijkers en Ondiepers en gaat net zo makkelijk met een directie om de tafel. Een sociaal-democraat in hart en nieren, het zou mooi zijn als hij het doet.’’

Dibi denkt dat de ‘strategische kracht’ van Spekman de PvdA weer nieuw leven in kan blazen. ,,Het is iemand die goed ons eigen geluid, tussen bijvoorbeeld de opkomst van DENK, laat klinken. In een tijd waarin de tweedeling tussen de elite en mensen in armoede toeneemt is dat belangrijk. Ik heb er vertrouwen in dat hij PvdA-gezinde bewoners in Overvecht en Kanaleneiland aanspreekt en terug kan winnen.’’

Vechter

Spekman is een vechter, zeggen Utrechters die hem van nabij meemaakten. Ze noemen hem gedreven, doortastend en recht voor z’n raap. Als 28-jarige maakte hij zijn entree in de Utrechtse raad, vier jaar later was hij fractievoorzitter en in 2011 wethouder van onder meer sport en welzijn. Nog eens zes jaar later werd hij Tweede Kamerlid en in 2012 voorzitter van de Partij van de Arbeid.

Vooraanstaand PvdA-lid Broos Schnetz zou niet opkijken van een terugkeer in de Utrechtse politiek. Verstandig zou Schnetz dat niet vinden. ,,Ik vind het een zwaktebod om terug te keren naar het nest waar je ooit succesvol bent geweest. Ik denk dat Spekman veel meer tot zijn recht komt bij een maatschappelijke organisatie of als directeur van een woningbouwvereniging. De PvdA heeft nieuw profiel en nieuw bloed nodig.’’

Volgens Rinda den Besten, voormalig wethouder, zitten er bij de PvdA zeker enkele ‘talentvolle jonge kandidaten’ klaar. ,,Deze mensen zie ik ook wel als kanshebber voor het lijsttrekkerschap,’’ zegt Den Besten. ,,Wij geven hen een duwtje in de goede richting.’’