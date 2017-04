Gagelbos wordt 'Giechelbos' door vele lachgaspatronen

De foto's die boswachter Tim Hogenbosch op Twitter plaatste, liegen er niet om. Speelbos Gagelbos in Utrecht, en dan met name de parkeerplaats bij de ingang, is in trek bij jongeren die er een korte roes willen beleven door het inademen van lachgas. De lege aluminiumpatronen laten zij achter. Hogenbosch en zijn collega's verzamelden de lachgasflesjes. Het resultaat na een maand: twee emmers vol!

,,Ach, een vogel zal er niet mee aan de haal gaan, maar het is gewoon geen fijn gezicht'', verzucht de boswachter van Staatsbosbeheer. ,,De parkeerplaats is erg in trek bij jongeren. Het is ook de entree voor het Speelbos. Ouders met kinderen zien dit als eerste als ze het Gagelbos bezoeken. Een zwijnenstal.''

Hogenbosch breekt zich het hoofd over hoe hij de jongeren ertoe kan bewegen hun eigen troep op te ruimen. De oplossing weet hij niet. Op Twitter reageert iemand met de opmerking dat er meer afvalbakken moeten worden geplaatst, in plaats van ze weg te halen. ,,Dat is ook geen oplossing'', zegt de boswachter. ,,Het zit gewoon niet in het systeem van jongeren om hun eigen troep op te ruimen.'' De boswachter is ook opsporingsambtenaar en mag dus bekeuringen uitschrijven. ,,Maar is dat nou zo zinnig?''

De jongeren komen meestal pas naar de parkeerplaats als Hogenbosch zijn dienst er allang op heeft zitten. ,,Iedere avond een ronde doen om de jongeren aan te spreken, is gewoon ondoenlijk.''

Boswachter Tim Hogenbosch.

Giechelbos

Elke maandag is er een vuilronde in het Gagelbos. Naast andere troep vinden de schoonmakers dan tientallen lege cilinders. ,,Zo'n vervuilde parkeerplaats nodigt niet uit tot een bezoek aan het Gagelbos. Ik zou graag een logische manier vinden om dit probleem op te lossen, maar dat is erg moeilijk.''