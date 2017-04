Galerie moet plaatsmaken voor kringloopwinkel

Vorig jaar was er ook al sprake dat Galerie Kortom het pand moest verlaten. Ook voor een kringloopwinkel, maar wel een andere kringloopwinkel dan er nu in komt. Dat ging toen niet door. Maar nu gaat de galerie toch echt haar laatste weken in. ,,1 juni moeten we eruit zijn. We hebben net de laatste expositie ingericht," zegt Tom Gijsen van Galerie Kortom, die inmiddels alweer drie jaar in het pand zit. ,,Het is vorig jaar dreigend geweest, dus zijn we niet echt op zoek geweest naar nieuwe locaties. Maar dan moeten we nu dus wel doen. Als we nou voor een mooie winkel zouden moeten wijken, zou het niet zo erg zijn. Maar een kringloop wil je toch niet in het vernieuwde centrum hebben."