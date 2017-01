Galgenwaard houdt beveiliging tegen licht na actie freerunners

Ze hebben hun actie gefilmd en op YouTube geplaatst. In de video is te zien hoe ze op de rand van het dak wandelen in ijzig winterweer, zonder zekering.



Galgenwaard-directeur Jan Spelt wil eerst goed in beeld brengen wat er is gebeurd. ,,We gaan ons intern beraden. Het is uiteraard niet wenselijk dat mensen binnenkomen. Maar we weten nog niet goed hoe dit kan. Een beveiligingsbedrijf sluit het stadion 's avonds om een uur of zeven af. Maar ook dat zijn mensen en die kunnen fouten maken.''



Aangifte

FC Utrecht ziet geen reden om aan de beveiliging iets te veranderen, omdat zij 'slechts' hoofdhuurder is van het stadion. ,,De beveiliging is een aangelegenheid van de eigenaar,'' zegt woordvoerder Perry Hendriks. ,,Wij zijn huurder net als tientallen anderen. Op wedstrijddagen hebben we als hoofdhuurder onze eigen beveiliging. Maar dan zou dit nooit kunnen gebeuren.''



De stadioneigenaar weet nog niet of hij aangifte gaat doen van inbraak.