Gangsterverbond Benschop waande zich onaantastbaar

Ze hebben nagenoeg allemaal een lang strafblad voor grof geweld, straatroven en inbraken. In een loods, in het zo rustig ogende boerendorpje Benschop, smeedden de leden van de broederschap Catervarius criminele plannen, zwoeren ze trouw aan elkaar en spraken af altijd te zullen zwijgen tegen de politie.

De loods is inmiddels verlaten, de bende staat deze week voor de rechter voor marteling, ontvoering en een gewelddadige overval in Lopikerkapel.

Catervarius staat voor de gladiatoren die in de Romeinse tijd samen in de arena een groep vormden om hun tegenstander te bevechten. De mannen van MC Catervarius voelden zich samen onoverwinnelijk. Op sociale media vertellen ze zonder schroom wat ze doen en willen. ‘Geld’, is de meest beknopte samenvatting. Al blowend en alcohol drinkend filmen ze zichzelf achter het stuur van een auto. De 27-jarige Roy van S., alias 'Original Gangster Vieira' uit Utrecht, is de leider van de bende en heeft al een aardig strafblad opgebouwd. Hij is ook vader van twee kleine kindjes.

MC Catervarius werd opgericht in 2015 en streek neer in een loods aan De Dorp in Benschop. Daar zwoeren de leden trouw aan elkaar en spraken ze af nooit met de politie te praten. Tijdens hun rechtszaak deze week, waar zeven leden terecht stonden voor de ontvoering en de overval, deden ze er eveneens het zwijgen toe. Alleen Generino van A. (28) wilde wel wat zeggen. Hij was naar Zutphen verhuisd om afstand te nemen van de groep, wilde er niks meer mee te maken hebben, was bang van ze.

Rap

Een korte teaser op Youtube van een rap uit 2015 die OG Vieria aan het maken zou zijn, toont een vervaarlijk ogende motorbende. De leden dragen motorjacks, al is op de video slechts één lid op een motor te zien. Mannen met vechthonden bewaken de toegangspoort naar de loods, terwijl de Harley, een Porsche Cayenne en een Bentley het terrein op rijden.

Het lijkt schone schijn, want financieel lijken de bendeleden niet veel te makken te hebben. Ze noemen zich MC, maar motoren maken ogenschijnlijk geen deel uit van het bezit van de bende. Twee leden, Melvin K. (25) en leider Roy van S. plegen dat jaar een overval op een gezin in Lopikerkapel. Ze binden man, vrouw en 12-jarig kind vast en dreigen de man des huizes dood te schieten als hij de kluis niet opent. Maar er is helemaal geen kluis. Met ‘slechts’ 1.400 euro en een gezin zwaar getraumatiseerd achterlatend, vertrekken ze weer.

Martelen

Het volgende slachtoffer is dj Sam, een bekende van de bende. Hij zou ze nog 150 euro schuldig zijn voor een beveiligingsklus. ,,Ik martel hem tot hij dood is’’, bezweert een van de bendeleden over de telefoon, die door de politie wordt afgeluisterd. Als ze hem naar hun loods hebben gelokt, mishandelen ze hem, dreigen zijn knie eraf te schieten en laten hem urine van een van de Catervarius-mannen drinken.

Met de rechtszaak lijkt Catervarius een stille dood te sterven. Na hun arrestatie sloot de burgemeester van Lopik de loods. De kopstukken van de bende dreigen, als het aan de officier van justitie ligt, voor negen jaar achter de tralies te verdwijnen.

Trouw

Toch lijkt de bende en de omerta (geheimhoudingsplicht) heilig voor enkele leden. Een van hen ontkent iets met de kidnapping te maken te hebben, maar zegt tot in de eeuwigheid lid te zullen blijven van Catervarius. Als hij toch niks met de strafbare feiten te maken heeft, waarom zwijgt hij dan verder? ,,Dat heb ik gezworen. Ik blijf Catervarius trouw.’’