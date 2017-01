Garagebedrijf moet sluiten vanwege zware criminaliteit

In september vorig jaar heeft de politie een zoeking gedaan in het bedrijf. Daarbij werden auto’s in beslag genomen waarin verborgen ruimtes waren aangebracht. ,, Het is bekend dat deze verborgen ruimtes vaak gebruikt worden om drugs, wapens of geldbedragen te vervoeren. Volgens de politie is een bus vol met afluister- en volgapparatuur die gebruikt is door criminelen voor liquidaties te koppelen aan het garagebedrijf.