Gasten kunnen zelf zien hoe schoon Utrechtse horeca is

Altijd al willen weten hoe Utrechtse horecagelegenheden scoren bij inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit? Dat kan sinds kort in de Domstad. De NVWA publiceert de inspectieresultaten van alle eetgelegenheden in Utrecht online .

Op de site (en via de app*) kan de geïnteresseerde bezoeker zelf het oordeel van de NVWA over de voedselveiligheid bij Nederlandse lunchrooms en horecagelegenheden in de gemeente Utrecht bekijken. Bij deze beoordeling bekijkt de NVWA hoe veilig het bedrijf werkt met voedsel en hoe het staat met de hygiëne en het voorkómen van ongedierte. In Utrecht zijn er 26 horecabedrijven waar volgens de organisatie ‘verbeterpunten zijn vastgesteld’.

Groen

,,Als je op een bedrijf klikt, kan je zien hoe er is gescoord op drie punten. De juiste omgang met voedsel, hygiëne en ongediertewering’’, vertelt een woordvoerder van de organisatie. ,,We doen dit in de hoop dat bedrijven regels meer en beter gaan naleven. Als ondernemer wil je natuurlijk graag ‘groen’ op de kaart staan.’’

Volgens de NVWA-norm dient voedsel behandeld te worden 'op de juiste temperatuur, in veilige opslag, via juiste bereiding, presentatie en verkoop. De hygiëne dient voldoende te zijn: schone en goed onderhouden ruimten en apparatuur, en goede persoonlijke hygiëne. Ongedierte dient afdoende geweerd te worden, waarmee het overdragen van ziekten door dieren wordt voorkomen.'

Daarmee verwijst hij naar de kleuren en bijbehorende betekenissen die aangeven hoe een eetgelegenheid heeft gescoord. De kleuren gaan van groen (voldoet aan de regels) naar rood (gesloten). Daartussenin zit onder meer oranje, dat inhoudt dat er verscherpt toezicht is.

Brief

Volgens de NVWA-woordvoerder loopt het in Utrecht, waar de gegevens al even openbaar zijn, goed. ,,Ondernemers begrijpen het wel. Alle bedrijven waar de resultaten van gepubliceerd worden, hebben van tevoren een brief van ons gekregen waarin we dit hebben aangekondigd.’’

De ‘openbaarheid’ van de inspecties wordt in fases gedaan, omdat administratief alles eerst geregeld moest worden. Hoe het eraan toegaat in horecagelegenheden in Utrecht is dus al in te zien. Den Haag volgt als tweede van Nederland. Volgend jaar zijn ook Rotterdam en Amsterdam aan de beurt.

