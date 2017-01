Gastheer zonder charme

Standaard

Het is diezelfde Talya, die als gastheer welkom heet, kaarten deelt en glazen vult. Op de automatische piloot, zo moet gezegd, want van oprecht persoonlijke aandacht is amper sprake. Een standaard praatje bij elke tafel en handeling. In de glazen gaat Sauvignon Blanc, maar de fles krijgen we niet te zien. Het waterflesje wel: Chaudfontaine, uit een goed jaar. ;-)



Op de borden van de eerste gang liggen carpaccio en pepereendfilet. Carpaccio, omdat we nieuwsgierig zijn naar de bijbehorende balletjes van pecorino. En pepereendfilet, omdat pepereendfilet niet bestaat. Het blijkt dan ook een getrancheerd eendenborstje met hier en daar een peperkorreltje. Vlees is oké en de dressing van veenbessen matcht. Mijn tafelpartner heeft ondertussen te kampen met verlamde papillen. Haar carpaccio is veel te koud! En wat de pecorinoballetjes betreft: het zijn simpele frituurhapjes, die in de verste verte niet lijken op de Siciliaanse arancini, waar we zo op gehoopt hadden. Jammer.