Gebrekkig de auto krabben: boete van 230 euro

'Everinks geheime seksleven van belang in oplossing moordzaak'

13:29 De van moord verdachte ex-tenniscoach Mark de J. stond vanmorgen opnieuw voor de rechter. Hij zou zakenman Koen Everink hebben vermoord na een conflict over geleend geld. De J. had gokschulden. Justitie bracht vanochtend een nieuw stuk bewijs in: een envelop met bloed- en schoensporen. Maar het schoenspoor zou naar een andere dader wijzen dan Mark de J. Ook denkt de advocaat van De J. dat de oplossing van de moord gezocht moet worden in het 'geheime seksleven' van Everink. De J.'s voorlopige hechtenis werd opnieuw verlengd.