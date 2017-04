De smederij vormde de start van een kleine gemeenschap aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug. Het bewijs lag eeuwen verborgen in de grond. Voor de bouw van het project Beezonder Wonen deed archeoloog Axel Müller van ADC Projecten onderzoek in de bodem. Dat is sinds 1999 verplicht voor de bouw van ieder object.

Opgegraven schatten

,,En we hebben een schat aan restanten gevonden’’, legt Müller uit. ,,Misschien wel honderd kleine voorwerpen. Bijzonder was de vondst van een oven. Dat duidt op de aanwezigheid van een smederij. Het ijzer kwam weer van de Veluwe, wat wijst op handel in deze omgeving.’’

Quote Dit was het begin van het dorp Leersum Wethouder Gerrit Boonzaaijer De opgegraven 'schatten' liggen in een depot van de provincie Utrecht. ,,Deze vondsten zijn van de provincie’’, vertelt Müller. ,,Er wordt weinig mee gedaan. Soms worden ze uitgeleend voor een expositie. Ze worden ook bewaard om er mogelijk later nog onderzoek naar te doen. Het depot ligt vol met deze voorwerpen.’’

Middeleeuwen

Leersum werd pas groter toen in de dertiende eeuw de kerk werd gebouwd. ,,Van de periode tussen de achtste en dertiende eeuw hebben we hier niets gevonden’’, aldus Müller. ,,Dat betekent niet dat hier geen mensen hebben gewoond, maar dit stukje grond is misschien wel voor akkerbouw gebruikt. Het is wel bijzonder dat hier iets uit de middeleeuwen is gevonden. Daarvan was nog weinig bekend. Dit was het begin van het dorp Leersum. Voor ons zijn dit belangrijke vondsten.’’