Gedeputeerde door het stof om 130 op A2

Deadline

Net als de omliggende gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen is de provinciale politiek tegen snelheidsverhoging, vanwege verslechtering van de luchtkwaliteit in de omgeving. Pennarts schreef namens de provincie wel een zienswijze naar het ministerie, maar stelde geen beroep in. Dat laatste liet ze de provinciale volksvertegenwoordigers weten op de dag nadat de deadline voor het indienen van zo'n beroep was verstreken.



Die handelwijze maakte meerdere partijen erg boos. ,,Het vertrouwen in het functioneren van de gedeputeerde is ernstig aangetast'', vond 50PLus. En PvdA: ,,Dit hadden we niet van u verwacht.''



Pennarts zei nog een keer dat ze het betreurde, maar benadrukte dat de fout geen gevolgen had. ,,Als we wel met elkaar het gesprek hadden gehad, waren we tot dezelfde conclusie gekomen. Er zijn geen beroepsmogelijkheden meer.''