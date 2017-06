Met grote ogen en het mondje openvallend van verbazing, luisterden vanmorgen enkele tientallen jonge kinderen en baby’s in de Utrechtse bibliotheek naar een babyconcert met slaap- en wiegeliedjes. In slaap vallen was er echter niet bij.

De eerste tien minuten was de aandacht nog groot en waren de kindjes vol verwondering, aan het einde van het half uurtje was het geduld bij een aantal kleintjes wel een beetje op. Hoe zacht het schapevachtje waar ze op zaten ook is, het werd weer tijd voor wat beweging en gebrabbel.

De meeste ouders én hun kleintjes genoten wel van de mooie, opvallende en vreemde geluiden die de muzikanten Niki Jacobs en Pieter Jan Cramer uit hun instrumenten toverden. Dat een enkeling de aandacht na een tijdje ergens anders op vestigde, mocht de pret en de verwondering niet drukken.

Volledig scherm De accordeon van Pieter Jan Cramer en het geluid dat er uit komt, hebben de volle aandacht van de kinderen. © Marnix Schmidt

Het babyconcert in de bibliotheek op de Oudegracht was bedoeld om ouders en hun kind op het bestaan van de bibliotheek te vestigen, omdat lezen voor kinderen zo belangrijk is en ze een voorsprong kan geven in hun latere schoolcarrière.

Utrecht doet dat onder meer door alle ouders van pasgeborenen de gelegenheid te bieden een Boekstart-koffertje op te komen halen. Van de bijna 5000 baby’s die vorig jaar in Utrecht geboren zijn, werden er volgens de bibliotheek mede daardoor al meteen bijna 3000 lid.