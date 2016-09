Geduld Utrechtse politiek met alFitrah raakt op

Dimitri Gilissen (VVD) zegt niet raar op te kijken van het grote onderzoek naar geldstromen bij alFitrah. ,,In het verleden heeft onze partij al twijfels geuit over deze moskee." Of de instelling ook dicht moet weet Gilissen niet direct. ,,Iedereen is namelijk onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Maar er lijkt in dit geval wel erg veel rook te zijn." De VVD is in elk geval van mening dat een moskee of instelling zoals alFitrah niet in Utrecht thuishoort. ,,Zij denken op een heel andere manier over bijvoorbeeld de man-vrouw verhouding. Dat is niet wenselijk in onze stad.''



Zo denkt ook de SP er over. Raadslid Michel Eggermont maakt zich al langer zorgen over de invloed van alFitrah. ,,Kan een stichting die dit soort praktijken doet nog langer bestaan? Als ze worden veroordeeld moet alFitrah de deuren sluiten."