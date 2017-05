Gedupeerde huisarts: Het roet zit in elke hoek

Van de ene op de ander dag hebben de zelfstandige huisarts, tandarts en mondhygiënist geen praktijkruimte meer. ,,Dramatisch'', constateert huisarts Chris van Wincoop. ,,Het roet zit in elk hoekje en gaatje. Experts zeggen dat alles van binnen gestript en opnieuw opgebouwd moet worden.''

Schade

Tandarts Goedendorp zegt zich niet eerder beseft te hebben hoeveel schade roet kan aanrichten. ,,We hebben het gebouw anderhalf jaar geleden laten opknappen. Dit is volstrekt onwerkelijk.''

De brand in het gebouw aan de Beethovenlaan werd zondagochtend vroeg gemeld. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar later op de dag laaide het toch weer op. Hoewel er aan de buitenkant weinig van te zien is, hebben de vlammen, hitte en roet dus grote sporen achter gelaten.

Lichtkoepel

De vlammen ontstonden in de sterilisatieruimte van de tandarts, waar de instrumenten worden gereinigd en gesteriliseerd. Waarschijnlijk is in een van de apparaten kortsluiting ontstaan. Omdat het een afgesloten ruimte is, heeft de brand er lang gewoed voordat het oversloeg naar andere delen van het gebouw. Er ontwikkelde zich grote hitte en roet. Huisarts van Wincoop zegt dat de lichtkoepel in het dak van de wachtkamer is gesmolten. ,,Als die was geknapt, was het een uitslaande brand geworden.''

Onbruikbaar

Het gebouw is voorlopig onbruikbaar. De eerste zorg van de artsen en mondhygiënist is om op korte termijn vervangende ruimte te vinden. Tandarts Goedendorp strijkt deze week bij DentiQ in Op Buuren, waar een collega op vakantie is. Huisarts van Wincoop had deze week vakantie gepland en wordt bij spoedgevallen vervangen door een andere huisarts in Maarssen. Hij zoekt nu naar een ruimte waarin hij vanaf maandag 8 mei weer patiënten kan zien. ,,Ik kijk naar leegstaande gebouwen of een portakabin. Het is nog een hele klus. Er moeten meubels in, maar ook elektronica. En er moet een telefoonaansluiting zijn.''

Twee verpleegkundig specialisten kunnen bij gebruik maken van spreekkamers bij een collega.'' Via hun websites houden ze de patiënten op de hoogte.

Quote Laat het ons weten als iets toch niet goed loopt Chris van Wincoop, huisarts Experts van de verzekering gaan de schade nauwkeurig opnemen en beoordelen onder meer de bouwkundige staat van het gebouw. Huisarts Van Wincoop vermoedt dat het maanden duurt voordat het pand weer te gebruiken is.