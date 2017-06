Geen geld voor buslijn 6 in Utrechtse wijk Hoograven

Gedupteerde Jacqueline Verbeek zal voorlopig geen extra geld voor een buslijn in de Utrechtse wijk Hoograven beschikbaar stellen. Ze was ongevoelig voor de noodkreet van bewoners die met bijna 700 handtekeningen de rechtstreekse verbinding door de wijk terug willen.

Buslijn 6 werd in 2013 wegbezuinigd. Daarmee verviel de rechtstreekse busverbinding tussen het zuidelijke en noordelijke deel van Hoograven. Bij de Goylaan moeten bewoners nu overstappen en na negen uur in de avond rijdt de bus niet meer. De bewoners hebben samen met de SP een alternatieve dienstregeling bedacht. Dat manifest en de handtekeningen kreeg Verbeek aan het einde van de route overhandigd.

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek begrijpt dat mensen graag rechtstreekse verbindingen willen hebben, maar dat kost geld. ,,Ik ben blij met deze route door de wijk, ik heb met bewoners gesproken. Uit onderzoek is gebleken dat te weinig mensen gebruik maken van deze lijn. Daarom is die er uitgehaald. Ik ga kijken of het nieuwe busstation iets kan betekenen voor deze lijn. Dat gaan we monitoren, maar dat duurt wel even.''

Met een kleine zevenhonderd handtekeningen in zijn fietskar fietste bewoner Willem van Schip met enkele raadsleden, Statenleden, bewoners en gedeputeerde Verbeek een stuk door de Utrechtse wijk Hoograven. De bewoners zijn door hun leeftijd steeds afhankelijker van de bus.

Ouder

,,Deze huizen zijn gebouwd eind 60, beginjaren 70'', zegt Tim Schipper, oud-bewoner van Hoograven en SP-fractievoorzitter. ,,De mensen van toen wonen en nog steeds, maar zijn wel ouder geworden. Dan is een goede busverbinding in de wijk belangrijk. Mensen van zuid willen graag naar de markt op het Smaragdplein en de Lidl aan de andere kant van de wijk. Of naar het nieuwe station Vaartsche Rijn. Nu moeten ze overstappen en de gevaarlijke Goylaan oversteken.''

Quote De mensen van toen wonen en nog steeds, maar zijn wel ouder geworden Tim Schipper

Voor de actie werd vorige week zelfs SP-leider Emiel Roemer ingezet. Ook hij haalde handtekeningen op. ,,Ik schrok me rot, toen Roemer voor de deur stond'', vertelt Van Schip. ,,.Ik was nog niet eens aangekleed. Hij vond het niet erg even te wachten.''