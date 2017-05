Geen gewonden bij schietpartij in Zuilen

Avontuurlijke kat houdt Vleutense brandweer bezig

10 mei Een kat en zijn of haar baasje beleefden vanavond spannende tijden aan de Cantharellaan in Vleuten. Het beestje klom uit het zolderraam en weigerde vervolgens om terug naar binnen te gaan. De eigenaresse riep uiteindelijk rond 20.30 uur de hulp in van de hulpdiensten, nadat de kat over het dak naar de buren was gekropen.