Terwijl in Utrecht tijdens nieuwjaarsnacht minstens drie feestjes losbarstten waar ik graag bij had willen zijn, zat ik met mijn ouders en tante op de bank, omdat mijn moeder ziek is. Ik had mijn pyjama aan. Las een boek. Mijn moeder was aan het breien. Een paarse trui. Voor mij. We dronken cassis uit wijnglazen - werkt best goed, voor de toast en het feestgevoel.

Op oudejaarsdag zag ik de berichtjes op Facebook al voorbijkomen. Mensen bedankten 2016. Waarin ze zo veel vette feesten hadden bezocht. Zoveel mooie reizen hadden gemaakt. Een nieuw huis hadden gekocht. Op nieuwjaarsdag voelden mijn Facebookvrinden de noodzaak om vooruit te blikken. May all your dreams come true, schreef iemand. Een ander meldde dat 2017 een 365 pagina's tellend, blanco boek was. 'Maak er een bestseller van!' was haar advies. Ik las ook hoe iemand zich voornam af te vallen (joh). Op dat moment ontbeet ik met een besuikerde appelflap. Na dat ontbijt kreeg ik een e-mail van Basic Fit, mijn sportschool. ,,We missen je!''

Dit is het eerste jaar dat ik geen goede voornemens heb. Het eerste jaar dat ik ook niet álles op álles heb gezet om een knallende, legendarische nieuwjaarsnacht te vieren in de Tivoli, in een leuk jurkje met dito schoenen.

Ik had op nieuwjaarsdag dus niets bijzonders te melden. Geen goede verhalen over een knalfeest, geen geklaag over een kater, geen bewonderenswaardige voornemens. En hoe erg ik ertegenop zag op de bank van mijn ouders te zitten, terwijl al mijn vrienden in Utrecht iets spetterends van de eerste nacht van 2017 maakten; het was helemaal niet erg. Sterker, het was héérlijk. Gewoon, met de mensen die ik al mijn hele leven ken. Op de bank. Met een boek. In mijn seksloze pyjama.