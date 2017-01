Geen gratis koekjes en soep meer bij twee zorgcentra in Zeist

Bewoners van de Zeister woonzorgcentra de Amandelhof en Mirtehof, die onderdeel zijn van zorggroep Charim, kregen eind vorig jaar een brief. Daarin meldt de wijklocatiemanager dat het vanaf 1 januari gedaan is met gratis soep en onbeperkt thee en koffie drinken.



,,Er is jarenlang te royaal verstrekt'', verklaart Charim-woordvoerder Rufu Petri. ,, Bij de warme maaltijd werden bijvoorbeeld appelmoes, fruit en een toetje verstrekt, terwijl in de overheidsrichtlijnen staat dat een keuze moet worden gemaakt.''



Koffie en thee is voortaan beperkt tot enkele keren per dag. Door gratis soep is een streep gezet. Bewoners kunnen in het aanwezige winkeltje soep kopen en die in hun appartement opwarmen. Personeel kan daarbij zo nodig assisteren, zegt de woordvoerder. Gratis koekjes en snacks zijn ook verleden tijd.



Volgens Charim heeft de nieuwe wijklocatiemanager kritisch een aantal kostenposten tegen het licht gehouden. Daarop bleek dat de zorgcentra te veel geld uitgeven aan de consumpties. Met de maatregel worden naar verwachting enkele duizenden euro's bespaard. ,,Het is nodig om zwarte cijfers te kunnen schrijven.''



Jammer

Charim-woordvoerder Petri wil niet spreken van een bezuiniging. ,,Er is gekeken waar mensen recht op hebben. Maar het is natuurlijk wel jammer voor hen. Mensen zijn de consumpties als normaal gaan ervaren.''



Charim zegt dat de beslissing in nauw overleg met de cliëntenraden is genomen en dat die er begrip voor hebben. De cliëntenraden wilden niet reageren tegenover deze krant. De twee zorgcentra geven meer geld uit dan er binnenkomt, zegt Charim. Dat blijkt ook uit een verslag van een vergadering van de cliëntenraden van de Amandelhof, waarin staat dat bij de twee zorgcentra een budgetoverschrijding is van 80.000 euro.



Charim heeft vijftien locaties, vooral in regio's Zeist en Veenendaal. De royale consumptieverstrekking is volgens Charim bij de Amandelhof en Mirtehof de afgelopen jaren langzaam gegroeid. Op andere locaties hoeft niet te worden ingegrepen.