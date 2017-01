Geen hand in de bus

Na zeven jaar bordje 'fairtrade' in Houten

9:50 In het peloton van fairtradegemeenten was Houten één van de koplopers. De gemeente werd in 2009 de vierde in het land die zich dit predikaat toe-eigende. Toch is nog altijd het bijbehorende bordje 'Fairtradegemeente' niet geplaatst bij invalsweg De Staart. Het bleek te zijn zoekgeraakt.