Geen huiswerk meer voor leerlingen op nieuwe MAVO Doorn

Schoonoord heet voortaan MAVO Doorn. De middelbare school laat daarmee zien dat ze er is voor de mavoleerling. En die leerlingen boffen, want vanaf volgend schooljaar hoeven ze thuis geen huiswerk meer te maken.

Mavoleerlingen vallen volgens directeur Mary Krouwel altijd tussen wal en schip. ,,Op een middelbare school met havo en vwo wordt er op ze neergekeken en op een vmbo-school is de mavo weer voor stuudjes'', legt ze uit. ,,Met de nieuwe naam laten we zien dat we er echt zijn voor de mavoleerlingen. Die wens had ik al heel lang.''

Simpel

Verder wordt MAVO Doorn vanaf volgend schooljaar de eerste school in de regio die 'huiswerkvrij' gaat werken. Ook dat is voor Krouwel een droom die uitkomt. Ze las over een school in Rotterdam die volgens dit concept werkt. Ze ging kijken en was direct enthousiast. ,,Het is zo simpel dat het gek is dat we dit nog niet eerder hebben bedacht.''

Leerlingen krijgen dagelijks drie lessen van 80 minuten. Voorafgaand en na afloop van de lessen kunnen ze verspreid over de week flexuren volgen, waarin leerlingen huiswerk kunnen maken en kunnen leren voor toetsen. Wekelijks zijn ze verplicht tien van de in totaal vijftien flexuren te volgen. Ze bepalen zelf wanneer en hoe ze dat doen. De vakwerkuren bieden extra begeleiding, terwijl ze in de stilte-uren rustig kunnen lezen, leren of werken.

Krouwel: ,,In die uren kunnen leerlingen hun huiswerk afkrijgen. Dat werkt motiverend, want wat is heerlijker dan zonder huiswerk naar huis gaan?''

Het informeren van ouders vond Krouwel nog het meest spannende van de verandering. ,,Ouders die nu een kind aanmelden, kiezen voor ons concept. Dat geldt niet voor ouders van kinderen die hier al op school zitten.''

Winnaars

Tijdens de informatieavond werden volgens haar kritische vragen gesteld, maar de toon was overwegend positief. Op Facebook schreef iemand dat de 'huiswerkvrije school' alleen maar winnaars heeft, vertelt ze. ,,Leraren en leerlingen hebben meer rust in hun dag, leerlingen kunnen zonder huiswerk en zware boeken naar huis en ouders hebben ineens meer qualitytime met hun kind.''