Geen huldiging FC Utrecht in binnenstad bij winst play-offs

Mocht FC Utrecht de finale winnen, dan had Den Hartog gehoopt op een huldiging in de binnenstad. ,,Het liefst door de grachten. Maar een goed alternatief is dan een rondrit met dubbeldekker door de stad. Het draaiboek ligt klaar, want zo’n rondrit zou vorig jaar zijn gemaakt als we de bekerfinale tegen Feyenoord hadden gewonnen. Dat kan dan nu alsnog uit de kast worden gehaald.’’ Eerder maakte FC Utrecht zo’n rondrit met dubbeldekker door de stad al na de bekersuccessen in 2003 en 2004. Inmiddels is dus duidelijk dat een huldiging in de binnenstad er niet inzit.



FC Utrecht-supporters in het buitenland leven ook al toe naar de finale. Jacques van der Linden, FC Utrecht-supporter sinds de oprichting, oud-directeur van transportbedrijf Hoek en tegenwoordig woonachtig in Spanje, kan er tot zijn spijt zelf niet bij zijn. ,,Ik ga nog ieder jaar een paar keer kijken in de Galgenwaard, maar komend weekeinde heb ik verplichtingen in Spanje. Zondag zit ik wel voor de buis om de finale te kijken op Fox. Rob Rietveld, een andere rasechte Utrecht-supporter die tegenwoordig ook in Spanje woont, komt bij mij kijken.’’