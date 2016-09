Geen nieuwe Aziatische tijgermuggen gevonden

Sinds de eerste ongewenste exoot begin augustus in de Veenendaalse woonwijk werd gesignaleerd, zijn er in totaal zeventien tijgermuggen aangetroffen. De mug kan tropische ziekten, waaronder zikakoorts, verspreiden. Daarom gaat de NVWA bij een vondst gelijk vol in de aanval.



Nadat eerst in een straal van honderd meter rond de vindplaats van de eerste mug alle tuinen werden gecheckt, is dat later uitgebreid naar vijfhonderd meter.



De 17 muggen zijn dicht bij die originele vindplaats aangetroffen.