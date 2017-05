Geen plek of tijd? Leen een hond van een ander

Hoe staat het ervoor?

,,Ik ben net afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht en stort me nu helemaal op hondjeuitlaten.nl. Nee, ik heb zelf nog steeds geen hond. Ik heb er geen tijd voor gehad. Maar mijn behoefte aan een hond heeft me wel op het idee voor de site gebracht.’’

Logo hondjeuitlaten.nl.

Wat is hondjeuitlaten.nl?

,,Een site voor hondenbezitters die niet altijd in de gelegenheid zijn om hun trouwe viervoeter uit te laten. En voor de hondenvriend die zelf geen hond heeft, maar er wel graag mee loopt.’’

Dan bel je als baas toch de uitlaatservice?

,,Dat kan ook, maar die zijn duurder en dan loopt je hond met nog negen andere soortgenoten. Bij hondjeuitlaten.nl gaat het over een band opbouwen en echte aandacht voor het beest.’’

Over wat voor baasjes hebben we het?

,,Mensen die tijd tekort komen of al dan niet tijdelijk een fysiek probleem hebben. Zo'n hond kan best een uurtje of meer per week door iemand anders worden uitgelaten. Het blijkt trouwens dat 60 procent van de honden te weinig buitenkomt. Dus minder dan driemaal daags een halfuurtje.’’

En wat voor maatjes melden zich?

,,Studenten bijvoorbeeld, die thuis altijd een hond hebben gehad, maar nu op kamers wonen. Of mensen van wie de hond net is overleden; ze willen wel het contact, maar geen eigen hond. Wat ook kan: mensen die zo druk zijn met werk dat een hond niet in hun leven past.’’

Is er in twee jaar veel veranderd?

,,Zeker. Hondjeuitlaten.nl is met nu 3.000 leden flink groter geworden. Een mooie stijging, maar er zijn anderhalf miljoen honden in ons land, dus er moeten nog veel meer liefhebbers zijn. Ik kom dagelijks mensen tegen die de site nog niet kennen.’’

Een nieuw doel?

,,Ik heb al m’n spaarcenten er nu inzitten en wil de grootste worden van ons land. Op naar de 100.000 leden. Moet kunnen, want ik krijg veel positieve reacties.’’

Word je er al rijk van?

,,Neem de baasjes, die betalen 2,95 euro per maand. Dat is niet zoveel. De onkosten heb ik nog lang niet terug en om te groeien moet er geïnvesteerd worden. Ach, het is leuk om mensen te helpen, al zou het heel mooi zijn als ik ooit van de site kan leven.’’

Hoe lang is hondjeuitlaten 2.0 online?

,,Een week. Het is onder meer makkelijker geworden om contact te leggen en een bericht te sturen. Ook zijn de matches nu zichtbaar en kun je er de succesverhalen lezen. Dat vinden mensen leuk.’’