Geen revanche voor Lek en Linge tijdens College Boat Race op Lek

De twee scholen voor voortgezet onderwijs kwamen elk met drie teams in actie: meisjes, jongens en medewerkers. Zetten vorig jaar de meisjes van Lek en Linge hun school nog op voorsprong, dit keer sloeg het KWC meteen toe. Daarbij moet worden aangetekend dat een roeister van Lek en Linge na driekwart race onwel werd. Dat gebeurde precies op het moment dat haar boot een kleine voorsprong had.



In de volgende race waren de jongens van het KWC, evenals vorig jaar, oppermachtig, en was de koers gelopen. De wisselriem blijft aan de Beethovenlaan. De medewerkers van Lek en Linge redden nog wel de eer door in de slotrace vanaf de start de collega’s van het KWC achter zich te houden. ,,Natuurlijk had ik gehoopt dat Lek en Linge zou winnen, waardoor de stand 1-1 zou worden en beide scholen nu al uit zouden kijken naar volgend jaar’’, zegt wedstrijdleider Theo Dersjant. ,,Maar ik geloof wel dat er een traditie is geboren.’’