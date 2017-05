'Geen rommelige brug naast historische stadsmuur'

De aanleg van een extra brug over de stadsgracht in Vianen vanaf de Albert Heijn en Jumbo naar de tuin van de Grote Kerk, mag niet leiden tot een rommelig geheel bij de veertiende eeuwse stadsmuur. Dat vindt de Historische Vereniging Het Land van Brederode.

Deze brug is een heikel punt in Vianen. Ondernemers zagen altijd al graag parallel aan de stenen brug die uitkomt op de Voorstraat, een tweede brug komen. Die komt er. Ondernemer De Goeij vindt juist dat door deze extra verbinding, de entree van het centrum van Vianen veel beter wordt.

Rommelige activiteiten

De historische vereniging heeft de gemeenteraad bij monde van voorzitter Josien de Jonge op het hart gedrukt, ervoor te waken dat de unieke stadsmuur wordt weggemoffeld door rommelige activiteiten en ervoor te zorgen dat het mooie uitzicht over de gracht niet teniet wordt gedaan door deze extra brug.

Volledig scherm Ondernemer De Goeij en voorzitter van de Historische Vereniging Het Land van Brederode Josien de Jonge hebben hun zorgen geuit aan de politiek. © Astrid Pel

De nieuwe brug komt op een steenworp afstand van de oude stenen brug. De noodzaak is daarom voor veel inwoners in Vianen onduidelijk. De gemeenteraad van Vianen is destijds toch akkoord gegaan met de aanleg van de brug om het deel achter de Grote Kerk in het centrum te upgraden.

Quote We zouden het toejuichen als de on­der­ne­mers­ver­e­ni­ging meebetaalt aan de brug VVD Vianen

Gat

De Jonge wijst erop dat alleen in Amersfoort en Zutphen een vergelijkbaar oud stuk stadsmuur nog rest en dat de Viaanse stadsmuur in 1975 beschermd stadsgezicht is geworden. Het gat dat er toen in werd gemaakt, is volgens haar illegaal gebeurd. Dat gat wordt nu de doorgang richting de Grote Kerk vanaf de brug. Het gat is echter destijds te smal gemaakt om te voldoen aan de hedendaagse normen voor toegankelijkheid voor minder validen. Het is namelijk 113 centimeter breed en dat moet 120 centimeter zijn. Een rolstoel kan dus de brug niet over.