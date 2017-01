Geen snelheidscontrole in Amerongse straat

Het effect van snelheidscontroles is volgens het Openbaar Ministerie minimaal, als er alleen een snelheidsbord met 30 of 60 kilometer staan. Alleen als gemeenten straten anders inrichten, wil de politie er vaker op snelheid controleren.



Jan Kooyman uit Amerongen vroeg de gemeente Utrechtse Heuvelrug vorig jaar om in zijn straat, de Utrechtsestraatweg, snelheidscontroles uit te voeren. Handhaven is een taak van de politie, antwoordde de gemeente hem. Hij stuurde ook een mail naar het Openbaar Ministerie, maar dat schoof het probleem weer naar de gemeente.



Dikke kleilaag

,,Dan zak je in een dikke kleilaag weg'', omschrijft Kooyman de mailwisseling met de ambtenaren. ,,Er wordt regelmatig te hard gereden in de straat voor mijn huis, soms wel 50 of 60 km. Dit is een straat waar je maximaal 30 kilometer mag rijden. Ik wil dat de politie er controleert, maar de politie mag het niet. Dat vind ik vreemd.''



Het Openbaar Ministerie laat in een reactie weten dat er gehandhaafd kan worden wanneer de gemeente maatregelen neemt om de weg anders in te richten. ,,Anders hebben snelheidscontroles geen blijvend effect. Daar waar burgers klagen over verkeerssituaties, kunnen controles plaatsvinden in het kader van onveiligheid. In de praktijk zal de politie de wegsituatie ter plaatse bekijken om te kunnen beoordelen of handhaving een bijdrage kan leveren aan de oplossing van een verkeersveiligheidsprobleem.''



Oud cijfer

In een rapport dat Kooyman in handen kreeg, staat dat de gemiddelde snelheid in zijn straat 44 kilometer per uur is. ,,Maar dat is een oud cijfer'', zegt Kooyman. ,,Binnenkort wordt er opnieuw gemeten. Als de bestuurders dan nog te hard rijden, zal de weg worden aangepast. Zodanig dat hardrijden niet meer mogelijk is.''



Volgens Kooyman had het probleem allang opgelost kunnen zijn. ,,Hang er een nepcamera neer. Dat drukt de snelheid. Dan zijn we er ook.''



De gemeente Utrechtse Heuvelrug was niet in staat een reactie te geven.