Geen zomereditie voor festival DeBeschaving door geldtekort

Eerste NK zwemmen als zeemeermin in zwembad de Kwakel

15:36 Het allereerste Nederlands Kampioenschap voor zwemmen als een zeemeermin zal aankomende zondag worden gehouden in zwembad de Kwakel in Utrecht. Er gaat gestreden worden in verschillende disciplines en binnen diverse leeftijdscategorieën. Voorwaarde is wel dat alle deelnemers een siliconenstaart om hun benen hebben.