Geesteswetenschap-opleiding aan Drift failliet

Gemeente neemt illegale kle­ding­con­tai­ner in beslag

1 februari De gemeente Stichtse Vecht heeft vandaag een container van kledinginzamelaar Sympany in beslag genomen aan de Poeldijk in Breukelen. De container stond daar illegaal. De gemeente laat weten dat de kledinginzameling op straat exclusief gegund is aan twee andere bedrijven. Voor plaatsing van containers is een vergunning vereist.