Gehandicapte confronteert kinderen: 'Schelden doet pijn'

Broers wil benadrukken dat niet alleen kinderen hem op weg naar de supermarkt pestten, maar ook in het centrum. De woorden kerfden zijn ziel, maar hij bleef positief. „Kinderen, vaak jongeren rond de 13 of 14 jaar, zeggen het me in mijn gezicht, volwassen doen het achter mijn rug. Dat doet pijn. Ook omdat ik me door mijn spraakgebrek niet goed kan verweren. Als iemand mij een schop geeft, kan ik terugschoppen. Met praten kan ik dat niet.”



Van de gemeente Veenendaal hoopt hij deze keer wel steun te krijgen. In het verleden deed hij al eens zijn verhaal en reageerde een wethouder heel enthousiast. „Maar ik heb nooit meer een reactie gehad, jammer. Ik hoop op een kans om mijn verhaal ook voor andere scholieren te vertellen. Niet alleen in mijn belang, maar ook voor lotgenoten. Voor meer begrip. Het is heel vervelend als je je bij de sportschool wilt inschrijven en dat mag, maar je ziet aan de andere kant van de toonbank iemand denken ‘liever niet’. Dat doet pijn.”