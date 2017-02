Geluidsschermen moeten woonwijken Nieuwegein beschermen

Koe uit Hollandsche Rading al drie dagen zoek

11:11 Bijna drie dagen is een koe van boer Adriaan van Brenk uit Hollandsche Rading inmiddels al zoek. Het gaat om een koe van het Franse ras Blonde Aquitaine. Van Brenk: ,,De koe is zondagavond uit de stal ontsnapt. We zijn met de familie en wat mensen uit de buurt gaan zoeken, maar we zagen haar nergens. Ook de dag erna leverde het zoeken niets op'', merkt Van Brenk op.