Gemak dient de mens: paspoort thuisbezorgd

Online afspraken is bij de meeste gemeentes al mogelijk, maar in tijden van ‘druk, druk, druk’ gaat Houten nog een stapje verder. Wie geen zin of tijd heeft naar het stadhuis te gaan om het al bestelde nieuwe paspoort af te halen, kan dat thuis laten bezorgen.

Na vier jaar proefdraaien in ruim dertig gemeentes door het hele land is het Houtense bedrijf AMP Groep nu officieel ‘paspoortbezorger aan huis’. Het bedrijf was al actief als bezorger van andere belangrijke documenten, waardevolle spullen of gekoelde medicijnen.

Gijs Dorrestein (54) was een van de eerste Houtenaren die dankbaar gebruik maakte van de service. Hij werkt in Zoetermeer en heeft weinig mogelijkheden om een persoonlijk document als een paspoort zelf op te gaan halen. ,,Toen ik alles wat nodig was voor het nieuwe paspoort naar de gemeente had gebracht, sneeuwde het toevallig ook nog. De baliemedewerkster vertelde me van de mogelijkheid om het paspoort thuis te laten bezorgen.’’

Houten vraagt voor de bezorging iets minder dan vijf euro. ,,Het verschilt per gemeente en hangt af van welke diensten ze van ons afnemen’’, zegt directeur Marco van der Kleij van AMP.

Politie

Sommige gemeente laten alle documenten thuis bezorgen, sommigen doen dat ook volledig gratis en Houten kiest voor bezorging van alleen het paspoort tegen betaling. ,,Betalen is altijd een gevoelig ding, maar er zijn mensen die dat over hebben voor het gemak dat het met zich meebrengt’’, zegt wethouder Kees van Dalen.

Quote Betalen is altijd een gevoelig ding Wethouder Kees van Dalen Uit ervaring blijkt dat 10 tot 15 procent van de paspoortaanvragers er wel wat voor over heeft om het document thuis te laten bezorgen. In de eerste maand in Houten hebben 36 mensen op deze manier een nieuw reisdocument thuis gekregen. Dat is naar schatting zo’n 10 procent.

Belangrijkste kwestie bij de thuisbezorging is de veiligheid. De politie gaat bijvoorbeeld de thuisbezorging van uniformen aanpassen, omdat die nog wel eens op een verkeerd adres werden afgeleverd en vervolgens voor een overval werden gebruikt.

AMP zegt dat het systeem waterdicht is. Bij aflevering worden de identiteit van de ontvanger en daarna zijn of haar handtekening gecontroleerd. Pas daarna geeft het bedrijf een seintje aan de gemeente dat het document geactiveerd kan worden.