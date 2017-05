Gemeente doet aangifte van vernielingen in Park Maarssenbroek

Automobiliste ontsnapt uit brandende auto via raam

1 mei Een vrouw is vanavond aan de vlammen ontsnapt door uit het raam van haar auto te klimmen. Even daarvoor had ze op de N402 bij Loenen aan de Vecht de macht over het stuur verloren en een tegenligger geramd. Toen de Peugeot eindigde tegen een boom, vloog die direct in brand.