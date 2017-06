Gemeente doet onderzoek naar veiligheidsrisico's pand alFitrah

Overvecht

Afgelopen weekend publiceerde het AD foto's van het slecht onderhouden pand en vertelde de pandeigenaar over zijn zorgen over de veiligheid van de bezoekers. De PvdA wil dat het college het pand in Overvecht laat inspecteren en indien nodig maatregelen neemt om de veiligheid te garanderen.

Jansen gaf aan dat de gemeente Utrecht naast een ‘reguliere’ controle ook extra controleert op veiligheid- en gezondheidsrisico’s. Dat het pand aan de Pahud de Mortangesdreef in Overvecht slecht onderhouden is noemt Jansen ‘onwenselijk’.

Deze week werd een faillissementsaanvraag van de salafistische organisatie van de omstreden imam Suhayb Salam afgewezen. Het faillissement werd aangevraagd, omdat pandeigenaar We Do Projects en de vorige eigenaar geld tegoed hebben. In het geval van We Do Projects gaat het om ruim 53.000 euro: de huursom die voor 1 april 2017 betaald had moeten worden. De voormalige pandeigenaar krijgt nog 25.000 euro van de organisatie van imam Suhayb Salam.