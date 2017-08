Gemeente gaat 'achterhaald' bord Dafne Schippersbrug vervangen

Op het bordje van de dit jaar geopende brug staat dat de naamgeefster in 2015 wereldkampioen atletiek werd op de 200 meter sprint. De titel van dit jaar wordt (nog) niet vermeld. ‘Waar meld ik achterstallig onderhoud?’, zette Eric Roeske, zelf atleet bij atletiekvereniging Hellas in Utrecht, op Twitter. ,,Natuurlijk is dat voor een deel als grapje bedoeld, maar ik vind wel dat het aangepast moet worden’’, zegt Roeske. ,,Het bordje is nu gewoon incompleet.’’