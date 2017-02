Gemeente neemt illegale kledingcontainer in beslag

De gemeente Stichtse Vecht heeft vandaag een container van kledinginzamelaar Sympany in beslag genomen aan de Poeldijk in Breukelen. De container stond daar illegaal. De gemeente laat weten dat de kledinginzameling op straat exclusief gegund is aan twee andere bedrijven. Voor plaatsing van containers is een vergunning vereist.

Volgens woordvoerder Heidy Winkel van Sympany in Utrecht is sprake van een misverstand. De betreffende container is volgens haar bedoeld voor plaatsing bij een particulier, maar per abuis op straat terecht gekomen.

Sympany, in 2015 voortgekomen uit Humana en KICI, zamelt textiel in door heel Nederland. Daarvoor plaatst de organisatie in sommige gemeenten containers op straat, maar elders ook in winkels zoals supermarkten. Volgens Winkel is plaatsing bij particulieren een proef.

Miscommunicatie

,,Wij hebben als pilot geprobeerd winkelcontainers op eigen terrein van particulieren te plaatsen, omdat wij regelmatig de vraag krijgen of mensen voor het goede doel textiel in kunnen zamelen. Helaas is dit, door miscommunicatie, wat anders gelopen in dit specifieke geval.’’