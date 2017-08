Gemeente Utrecht kampt met grote netwerkstoring

Wat wel doorgaat is de afhandeling van producten waarvoor geen systemen nodig zijn, zoals het afhalen van reisdocumenten, verhuizingen en VOG’s – verklaringen omtrent gedrag. Ook blijft de gemeente spoedverzoeken afhandelen.

Ook ligt site van de gemeente eruit. Wel is het mogelijk afspraken te maken, kentekenwijzigingen door te geven, meldingen te doen en bijstand aan te vragen.

Sinds vandaag is de gemeente ook telefonisch niet meer bereikbaar. Voor spoedgevallen is een extra nummer in het leven geroepen: 06-41549816.