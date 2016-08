Gemeente Utrecht wil 'zelfstandige zwembaden'

,,We onderzoeken of ook in de zomermaanden het beheer en de exploitatie van zwembad De Krommerijn aan de Stichting Exploitatie Zwembad Krommerijn overgedragen kan worden'', staat er letterlijk in de Sportnota 2017-2020, die de gemeente deze week heeft gepresenteerd.



Binnenkort is er al een oriënterend gesprek tussen de gemeente en de stichting die het beheer van het zwembad nu in de herfst en de winter doet. De stichting die zwembad De Krommerijn acht maanden per jaar beheert, bestaat uit vertegenwoordigers van de zwem- en waterpolovereniging UZSC.



Of die stichting ook bereid is om het verliesgevende zomergedeelte voor haar rekening te nemen is nog niet duidelijk. Het contract tussen de gemeente Utrecht, die eigenaar is van het zwembad, en de stichting loopt nog twee jaar.



In gesprek

,,We gaan binnenkort met de gemeente in gesprek'', zegt bestuurslid Rein Brouwer van de Stichting Exploitatie Zwembad De Krommerijn. ,,Maar concreet kunnen we er nog niets over zeggen. We zullen een en ander ook moeten voorleggen aan de leden van de vereniging UZSC.'' Zwembad De Krommerijn trok deze zomer 64.000 bezoekers, terwijl er ongeveer 80.000 nodig zijn om quitte te draaien.



Niet alleen de exploitatie van De Krommerijn, maar ook die van De Kwakel en Den Hommel worden mogelijk door de gemeente overgedragen aan particuliere partijen. ,,We kijken altijd naar de mogelijkheden van zelfbeheer en proberen verenigingen meer eigen positie te geven'', zegt woordvoerder Annemieke Vermeulen van de gemeente.



Politieke agenda

Binnenkort komt de exploitatie van zwembaden in Utrecht op de politieke agenda. In navolging van de sportnota komt er ook een zwemvisie aan van de gemeente.



Veel gemeenten hebben het beheer van hun zwembaden al overgedragen aan private partijen zoals Hydra Sport en Sportfondsen. Zij zijn meestal beter in staat om met commerciële activiteiten het zwembad voor grote tekorten te behoeden.