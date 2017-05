Er staat met koeienletters ‘030 eetcafé’ op de gevel van het pand aan de Croeselaan 140 in Utrecht. Maar een uitgebreide menukaart is er niet te vinden. Wel kun je er een waterpijp roken en wat drinken. Het eetcafé is geen eetcafé, maar in de ogen van de gemeente en omwonenden een zogenoemde shishalounge. De eigenaar ontkent dit.

Omwonenden en ook de gemeente voelen zich om de tuin geleid, omdat zij in de veronderstelling waren dat in het al geruime tijd leegstaande hoekpand een restaurantje zou komen. Conform de aanvraag voor de horecavergunning, die de gemeente al heeft afgegeven. Dat er nu een waterpijpcafé zit, hadden ze niet verwacht.

Geen menukaart

Een buurtbewoner vertelt dat hij onlangs iets wilde gaan eten in ‘030 eetcafé’. ,,Ik vroeg om de menukaart, maar die hadden ze niet. Ik was er al eerder binnengelopen. Toen werd mij verteld dat er een mediterraans en Afrikaans restaurant zou komen. Het viel mij toen al op dat iemand twee camera’s aan het ophangen was aan de buitenkant van het pand.’’

Naar aanleiding van zijn bezoek belde de buurtbewoner de gemeente. Hier hoorde hij dat er klachten waren binnengekomen over het café en dat de gemeente zich misleid voelt door de exploitant. ,,De medewerkster van de gemeente die ik aan de lijn had, vertelde mij dat de gemeente pas een week voor de opening hoorde dat er een shishalounge zou komen. Toen was de vergunning al afgegeven en kon de gemeente niks meer doen’’, zegt hij. Dat kan pas wanneer sprake is van overlast. Maar volgens omwonenden en bewoners boven het café is hiervan vooralsnog geen sprake.

Toch een shishalounge

Volgens de gemeente heeft de uitbater bij zijn vergunningaanvraag aangegeven een eetcafé te willen beginnen. ,,Er is toen gevraagd of er sprake was van een shishalounge. Dat was niet het geval. Onlangs bleek dit toch het geval’’, zegt woordvoerder Jacqueline Rabius.

Qua bestemming mag er zowel een café als een shishalounge gevestigd worden, aldus de gemeente. Rabius: ,,Het probleem is eerder dat het laatste ook bij navraag niet is aangegeven. We gaan hierover met de ondernemer in gesprek.’’

Quote Wat een onzin. Ik heb een eetgedeelte en een plek om wat te drinken en te roken Eigenaar Ramazan Burak Koçak

Eigenaar Ramazan Burak Koçak ontkent dat hij een shishalounge heeft. ,,Wat een onzin. Ik heb een eetgedeelte en een plek om wat te drinken en te roken.’’ Toen hij bezoek kreeg van een medewerker van de gemeente zaten toevallig vier bezoekers aan de waterpijp en een bezoeker in het eetgedeelte, reageert hij. ,,Ik nodig de gemeente uit een hele dag bij mij te komen zitten.’’