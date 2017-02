Gemeente verplaatst demonstratie Utrecht Bekent Kleur

De manifestatie van ‘Utrecht bekent kleur’ die vanmiddag om 13.00 zou plaatsvinden op het Janskerkhof is door de gemeente verplaatst naar 15.00 uur. Op dit zelfde tijdstip houdt ook anti-islambeweging Pegida een demonstratie in het Moreelsepark.

In het Moreelsepark is de demonstratie van anti-islambeweging Pegida. Al is de vraag of Pegida daar daadwerkelijk zal protesteren. Voorman Edwin Wagensveld heeft al aangegeven die plek niet te accepteren. Hij wil namelijk een protestmars door het centrum van Utrecht lopen. ,,Wij trekken ons eigen plan”, aldus Wagensveld.