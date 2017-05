Gemeenteraad De Bilt wil Van der Valk alle vertrouwen geven bij nieuwbouw

De Biltsche Hoek wil groeien van 11.000 naar 14.000 vierkante meter. De ruimte die beschikbaar is voor de uitbreiding, is beperkt. Daarom is de Gebiedsvisie De Bilt Zuid opgesteld waarin de nieuwbouwplannen van Van der Valk zijn opgenomen.

Volgens Krischan Hagedoorn van de PvdA moet de raad goed voor ogen houden dat de ontwerpen die er nu liggen, schetsontwerpen zijn. De PvdA wil volgens hem juist helder hebben dat de nokhoogte maximaal 18 meter is en dat bij het ontwerp alsnog ruimte is om op het dak installaties te plaatsen waardoor de maximale hoogte op 22 meter komt.

Kees Lelivelt (VVD) pleit ervoor Van der Valk en de architect het vertrouwen te geven dat er een mooi ontwerp komt. Ook wethouder Mieras (D66) hield gisteravond een pleidooi om vertrouwen te hebben in de plannen van Van der Valk en de architect. ,,Het siert de ondernemer dat er nu bijgestelde plannen liggen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze de ruimte die ze krijgen goed zullen gebruiken.'' Volgens de wethouder houdt de gemeente beslist een vinger aan de pols als het gaat om zichtlijnen, parkeren en verkeersdruk. ,,Ik ontraad dan ook het amendement zoals voorgesteld door de PvdA.''

D66 pleit ervoor om parkeren op het maaiveld zoveel mogelijk te beperken. In de plannen van Van der Valk is al opgenomen dat parkeren voor een deel ondergronds zal plaatsvinden. Ook de afwikkeling van het verkeer over de Holle Bilt is een punt van zorg. Er wordt gepleit voor een volledige aansluiting van Van der Valk op de provincialeweg N237. Nu is er alleen een afrit naar Van der Valk. Er zou ook een oprit moeten komen voor het verkeer vanaf het terrein van Van der Valk.