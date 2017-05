Gemeenteraad eist opheldering van wethouder over vrijgeven nota

UpdateDe gemeenteraad komt in verzet tegen Jeroen Kreijkamps (wethouder financiën) weigering de voorjaarsnota onder embargo aan de gemeenteraad te verstrekken. Raadsbreed worden er tijdens het vragenuur om 17.00 vragen gesteld over de kwestie.

De wethouder liet vanmorgen via zijn woordvoerder weten - in tegenstelling tot andere jaren - de aanstaande voorjaarsnota niet onder embargo aan raadsleden te verstrekken omdat hij de politici niet vertrouwt op de naleving ervan. Vorig jaar was de toen nog vertrouwelijke inhoud van de nota één dag voor de persconferentie in het AD Utrechts Nieuwsblad te lezen.

Woest

De wethouder was volgens ingewijden ‘woest’ en liet hen weten dat ‘dit de laatste keer was de raad de voorjaarsnota onder embargo krijgt’. Een poging van de griffier om ‘het lek’ te achterhalen strandde. Om te voorkomen dat er dit jaar weer gelekt wordt, wil hij de nota morgen om 12.00 aan iedereen vrij geven en even later om 14.00 uur een persconferentie geven.

Lekken

Maar met die keus is de gemeenteraad niet gelukkig. Het is een staande afspraak dat de wethouder financiën de nota enkele dagen (vrijdag) vóór de officiële publicatie (maandag) al naar de raad stuurt, zodat raadsleden de tijd hebben het lijvige stuk te bestuderen en zich inhoudelijk goed voor te bereiden op een reactie.

VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SP, CDA, Stadsbelang Utrecht, ChristenUnie, Student en Starter en de partij van de Dieren willen om 17.00 uur van de wethouder weten of hij alsnog bereid is de voorjaarsnota onder embargo te verstrekken.