Gemeenteraad stemt in: Pius X mag Willibrordkerk kopen

Afgelopen dinsdag liepen de gemoederen namelijk nog hoog op tijdens een raadsinformatiebijeenkomst. Vrijwilligers die nu rondleidingen verzorgen aan onder meer scholieren en culturele gebruikers van de kerk in de Utrechtse binnenstad botsten hard met de conservatieve broedergenootschap Pius X. Het kerkelijke genootschap wil de kerk kopen, nu de Willibrordstichting een lening van 1,65 miljoen euro niet kan terugbetalen. De gemeente Utrecht stond daarvoor garant en moet nu inspringen. Pius X is erg conservatief. In 2012 ontkende één van de bisschoppen de Holocaust.

Huiverig

Ruben Post van die partij had het debat aangezwengeld of het college moreel gezien het bod van Pius X had moeten afwijzen. ,,Het is bekend dat het een zeer conservatief gezelschap is. Daar is op zich niks mis mee, maar gezien de ophef over bijvoorbeeld de Holocaustontkenning en het nog wekelijkse gebed voor ‘trouweloze Joden’ vind ik dat het college ook een morele afweging moet maken.”