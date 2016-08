Gemengde reacties op nikab-incidenten

Deze krant schreef vandaag over twee incidenten waarbij de katholieke Marcusschool en de OBS Overvecht betrokken waren. In april werd een moeder dringend verzocht het schoolplein van de Marcusschool te verlaten. Ze haalde haar kind op terwijl ze was gekleed in een nikab, een sluier die het gezicht bedekt en alleen de ogen vrijlaat.



Raadslid Selma Bos van D66, de grootste partij in de Utrecht, heeft twijfels. ,,Ik vraag me af of scholen zomaar zulke verregaande huisregels mogen maken. Onze fractie laat dat momenteel uitzoeken."



Tara Scally van GroenLinks vindt de keuzevrijheid erg belangrijk. ,,Als vrouwen in een nikab hun kinderen van het schoolplein willen ophalen zou dat moeten kunnen." Coalitiegenoten SP en VVD denken daar anders over. Michel Eggermont stelt dat de scholen goed hebben gehandeld. ,,De zichtbaarheid van mensen is heel belangrijk. Laat ze die nikab maar lekker achter de voordeur dragen." En Gilissen: ,,Het dragen van een nikab belemmert de communicatie. Het is goed dat de scholen in gesprek blijven met de ouders om wie het gaat."



Vrijheid

Laaziz Adahchour van de Aboe Da'oedschool in Zuilen is van mening dat iedere school vrij is regels op te stellen. Op zijn eigen islamitische basisschool zijn er zes moeders die, gekleed in een nikab, hun kinderen komen ophalen. ,,Ik zal het dragen van een nikab niet stimuleren, maar heb er ook geen problemen mee. De individuele vrijheid vind ik erg belangrijk."



Volgens Adahchour gaat het om een kleine minderheid die een nikab draagt. ,,Wij kennen deze vrouwen goed en hebben altijd goed contact met hen. Problemen zijn er nog nooit geweest. Op onze school is individuele vrijheid erg belangrijk."