Gemengde woonprojecten net zo succesvol als gedacht?

Aan de Thomas à Kempisweg in Utrecht spreken ze het liefst over elkaar als 'huurders via Portaal' en 'huurders via de Tussenvoorziening'. Het oorspronkelijke idee van 'dragende' en 'vragende' bewoners, van studenten of starters enerzijds en ex-dak en -thuislozen anderzijds, hebben ze zo snel mogelijk laten varen. ,,Dragende bewoners kunnen ook vragend zijn'', vindt Annemarie Steutel (19), één van de weinige studenten in het project. ,,Je hoeft het niet van elkaar te weten. We zijn allemaal buren'', vult Jonathan Yeboa (26) aan.