Genieten van Mahler in studentenorkest

,,We zijn naast muzikanten ook nog studenten. Er is elke avond wel ergens een feestje in het gebouw waar we repeteren. Maar als ik 's ochtends een paar paracetamols neem om de kater weg te spoelen, kan ik er weer tegenaan. We kunnen het natuurlijk niet te gek maken, want het is een pittig programma: eerst die feestelijke wals van Strauss, dan een modern werk van een Japanse componist en dan hét grote stuk na de pauze: de Negende van Mahler. Dat werk van Mahler is het favoriete stuk van vrijwel alle orkestleden. Mahler schrijft avontuurlijke, steeds wisselende orkestraties, waardoor elke sectie van het orkest wel even op de voorgrond staat. Geen enkele partij is saai. Ik kreeg vanaf mijn zevende jaar vioolles bij Scholen in de Kunst in Amersfoort, van Jan Schoonenberg. Ik heb er nooit aan gedacht hier mijn beroep van te maken. Muziek maken doe ik vooral voor de fun. Ik studeer nu farmaceutische wetenschappen aan de universiteit van Utrecht.''