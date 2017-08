Genomineerden Filmprijs Stad Utrecht bekend

Kunstwerk

De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de Talent Awards op donderdag 21 september in de Stadsschouwburg Utrecht. De jury, bestaande uit director of photography Aziz Al-Dilaimi, producent Hasse van Nunen en regisseur Pieter Verhoeff, hebben uit al die producties drie films genomineerd.

Sophie Dros, Genderbende (Korte Documentaire)

,,De maker portretteert vijf mensen die zich noch als man noch als vrouw zien. Ze voelen zich er ergens tussen in. Zij heeft haar karakters, die de kans krijgen zichzelf te zijn, perfect gekozen. Vertrouwen geven aan de personages zodat ze zich op hun gemak voelen is ook een kwestie van talent. De jonge ‘mannen’ en ‘vrouwen’ in deze mooi en consequent gefilmde documentaire zijn daardoor zeer open over de complexiteit van hun gevoelens. Ze zoeken acceptatie en liefde en zouden willen dat ze als ‘gewone mensen’ werden gezien. De maker is erin geslaagd om het publiek van deze mensen te laten houden. Een indringende, humorvolle en soms ontroerende film.’’