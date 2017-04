Gerard Vianen Classic laat zich niet verrassen en pakt het groots aan

,,Het was wel even schrikken vorig jaar’’, herinnert wedstrijdleider Ed Meijer zich. ,,Stonden daar honderden racefietsers aan de start bij de Sportweg. Hoe houdt die meute zich de eerste kilometers op de polderweggetjes? M'n smartphone lag strak in mijn hand. In de verwachting dat ik snel gebeld zou worden omdat er iets mis was. Maar de dag werd een groot feest!’’

Eerbetoon

De Classic is een eerbetoon aan de in 2014 overleden wielerheld Gerard Vianen. De Kockenees bereikte in 1974 een hoogtepunt door een etappe in de Tour de France te winnen. ,,Gerard was een geweldig sportman en zeer aimabel mens. De Classic komt hem toe. Ik heb er altijd van gedroomd een wielertour te organiseren. Het is jammer dat Gerard zelf de GVC niet mee kan maken’’, vertelt Ko van Oostrum, die samen met Ed het kloppend hart van de organisatie vormt.

,,Eigenlijk wilden we de GVC alleen afstemmen op wielrenners. Maar vorig jaar was de vraag van andere fietsliefhebbers die een rustig tochtje door de prachtige polders willen fietsen al zo groot... We konden er gewoonweg niet omheen. Daarom is er dit jaar, in overleg met familie Vianen, ook een familiefietstocht van 35 kilometer. Wielrenners kunnen nog steeds kiezen uit 60 of 100 kilometer.’’



Het duo Ed en Ko is niet bang dat bij een nog groter aantal deelnemers de boel uit hun handen glipt. Ed: ,,We doen geen massastart meer zoals vorig jaar. Deelnemers kunnen tussen 9.00 en 11.00 uur van start gaan. We weten dat wielrenners graag vroeg starten, en we gaan er vanuit dat de dagjesmensen pas vanaf 10.00 uur op de fiets springen.’’

Ko: ,,En het parcours kan het makkelijk aan. Alleen bij Woerden hebben we in de bebouwde kom een aanpassing gemaakt. Daar bleek het fietspad vorig jaar te krapjes.’’

