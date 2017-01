Gered DOMunder kan weer vooruitkijken

Ruim acht maanden nadat bekend werd dat de attractie onder het Domplein in Utrecht met een enorm tekort kampte en 1,6 miljoen euro nodig had om te overleven, kan directeur Bas Pickkers nu constateren dat het voortbestaan van de publiekstrekker 'gegarandeerd is'.

Quote Ik heb er altijd vertrouwen in gehad dat het zou lukken, maar daar was wel een hoop voor nodig. Bas Pickkers ,,Dat is een hele opluchting'', zegt hij, zittend in het 'nieuwe kantoor' van DOMunder, de vroegere archiefkamer van de Domkerk (het duurdere kantoor aan het Domplein is verlaten). ,,Ik heb er altijd vertrouwen in gehad dat het zou lukken, maar daar was wel een hoop voor nodig.''

Afdalen

In DOMunder kan de bezoeker letterlijk afdalen in 2000 jaar geschiedenis van het Domplein en Utrecht. De attractie ging in 2014 open en trok al snel veel bezoekers, vorig jaar 41.000. Toch bleek er een groot tekort te zijn, onder meer omdat de bouw veel duurder uitviel dan verwacht.

De Utrechtse gemeenteraad sprong in juli vorig jaar morrend bij (Utrecht draagt over een periode van 10 jaar 400.000 euro bij), er kwamen bijdragen van fondsen en met crediteuren (als de bouwers, architecten en adviesbureaus) werden akkoorden gesloten, waarbij een substantieel bedrag werd kwijtgescholden.

Steunberen

Ook lukte het 25 'steunberen' te werven, particulieren die een obligatie van 10.000 euro hebben gekocht. Dat geld krijgen ze over een periode van 10 jaar weer terug. ,,Maar 9 van de 25 hebben al laten weten dat ze die aflossing vervolgens weer aan ons gaan schenken'', zegt Pickkers. ,,Dat is zeer genereus van hen.'' Hij omschrijft de 'steunberen' als ,,echte Utrechters met hart voor de stad.''

In de afgelopen maanden zijn niet alleen de crediteuren betaald, ook zijn alle onderdelen van het reddingsplan geformaliseerd en in contracten gegoten. Pickkers: ,,De financiële problemen belemmeren je om vooruit te kijken. We zijn erg blij dat ze nu opgelost zijn en dat we weer vol energie verder kunnen.''

DOMunder beschikt nu onder meer over een bijdrage van 100.000 euro van de provincie Utrecht, bedoeld voor een project om het 'publieksbereik' van de attractie te vergroten.

Bovengronds

Het geld gaat de komende twee jaar gebruikt worden voor evenementen op het Domplein, zegt Pickkers. ,,Op bijzondere dagen, zoals de stadsdag, Open Monumentendag of de Romeinenweek willen we de geschiedenis ook bovengronds zichtbaar maken. Hoe precies, dat moeten we nog uitvogelen.''