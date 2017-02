Germaine de Randamie: 'Het blijft een hobby'

Quote Ik steek veel tijd en liefde in MMA, maar het blijft een hobby Germaine de Randamie Hoewel Germaine de Randamie tijdens haar gevechten alles wil geven, wijdt ze haar leven buiten de kooi niet volledig aan vechtsport. ,,Ik heb hiernaast een normale baan, ik ben politieagent in opleiding. Uiteindelijk kan ik niet heel mijn leven blijven vechten en kan ik er rest van mijn leven niet mijn rekeningen mee betalen. Ze verwachten me op Valentijnsdag ook gewoon weer terug op werk'', lacht ze. ,,Ik steek veel tijd en liefde in MMA, maar het blijft een hobby.''

Zaterdag vecht Germaine in de New Yorkse wijk Brooklyn de eerste MMA-partij ooit in de nieuwe vedergewichtsklasse van het Ultimate Fighting Championship (UFC). In het Barclays Center neemt de 32-jarige Utrechtse uit Lombok het op tegen de Amerikaanse Holly Holm. Winnaar van dat gevecht krijgt direct de wereldtitel op haar naam en de kampioensbelt om haar middel. Een unicum, want nooit eerder schopte een Nederlandse vechtster het zover binnen 's werelds grootste MMA-organisatie.

En dan te bedenken dat het eigenlijk als een geintje begonnen is. ,,Ja echt, een vriend vroeg mij ooit voor de gein mee naar een gevecht. En voor ik het wist vocht ik mijn eigen partijen'', vertelt De Randamie, die destijds in Houten bij Sportschool Jellema en apart met John Neslo trainde. Haar wedstrijdcarrière in de vechtsport kende 18 jaar geleden een glansrijk begin. De Randamie bleef ongeslagen in de 46 professionele muay thai-partijen die ze vocht. Dat leverde haar maar liefst tien wereldtitels op. De overstap naar MMA in 2008 bezorgde haar echter veel kritiek. ,,Juíst omdat mensen zeiden dat ik het niet kon, wilde ik MMA gaan doen. Constant kreeg ik te horen: 'Germaine, houd het toch bij thaiboksen. Nu kan ik zeggen: kijk eens, ik ben er against all odds.''

Iron Lady

Toch lijkt The Iron Lady, zoals ze wordt genoemd, zich opnieuw in een underdogpositie te bevinden. ,,Ze denken dat Holly me met gemak gaat verslaan. Ik kreeg de garantie dat ik weer terug zou mogen naar de lichtere klasse, omdat ik 'toch niet ga winnen'. Uiteraard wil ik het tegendeel bewijzen. Als ik dacht niet te kunnen winnen, dan ging ik niet.''

Ze traint om de beste versie van zichzelf te zijn. Haar tegenstandsters stijl heeft ze niet uitgebreid bestudeerd. ,,Ik weet van Holly dat ze een counterstriker is, dat maakt het lastig. Ze wil niet vechten. Net als veel andere vrouwen in de vechtsport is ze afwachtend. Ze wil geen klappen krijgen. Ik vecht de wedstrijd het liefst in het midden van de kooi uit. Ik houd van knokken en ben bereid risico's te nemen. Alles geven, dat is waar mensen voor betalen: een echte knokpartij.''

In 2010 ging De Randamie haar droom achterna om te trainen bij de American Kickboxing Academy in San José, Californië. ,,Zo ben ik in het UFC beland. In de Verenigde Staten zit je toch dichter bij het vuur.'' Inmiddels is ze weer terug Nederland, in haar geliefde Lombok in Utrecht. ,,Mijn dagen in de vechtsport zijn gelimiteerd. In april word ik 33 jaar en ik hoop ooit moeder te worden van twee mooie kindjes. Je moet stoppen op je hoogtepunt en ik heb al meer bereikt dan ik ooit had durven dromen.'' Maar eerst geschiedenis schrijven, in de nacht van zaterdag op zondag om 04.00 live te zien op FOX Sports.