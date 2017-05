Geschokte reacties op mishandelingen jonge meiden in Zeist

Op Facebook wordt schande gesproken over de mishandelingen van twee jonge meiden in Zeist de afgelopen weken. Er is ook kritiek op de reactie van de politie. Deze geeft weliswaar aan dat de zaak hoog wordt opgenomen, maar kon nog niet melden of de twee verdachten zijn aangehouden of verhoord.

Er is wel een team van rechercheurs op beide zaken gezet. De politie houdt er rekening mee dat de verdachten van de eerste mishandeling, niet dezelfde zijn als die van de tweede, waarbij een slachtoffer langere tijd tegen haar wil is vastgehouden. Volgens de slachtoffers gaat het om dezelfde daders.

De eerste mishandeling vond plaats op maandag 22 mei na middernacht op de Slotlaan. Het 15-jarige slachtoffer wilde toen geen aangifte doen. Haar vader heeft dat de volgende dag alsnog gedaan. Het tweede incident vond op maandag 29 mei plaats in het Waterwinpark aan de Bergweg in Zeist. Daar werd een 14-jarige inwoonster van Zeist langere tijd tegen haar wil vastgehouden en dusdanig zwaar mishandeld dat ze moest worden opgenomen in het ziekenhuis.

Afschuw

Op Facebook wordt geschokt gereageerd. Henriëtte Van Woudenbergh reageert vol afschuw op het bericht: ,,Wat die meisjes hebben doorgemaakt! Het incident met het tweede meisje had zéker voorkomen kunnen worden als ze bij het eerste meisje meteen stappen hadden ondernomen. Het zullen je dochters maar zijn. Heel veel sterkte beide meisjes, ze komen heus de juiste persoon nog wel een keer tegen.’’

Sandra Goossen is teleurgesteld in de politie: ,,Je moet als ouder toekijken hoe je kind mishandeld wordt en de politie doet geen ene moer. Komen pas kijken als het al te laat is. En dan vinden ze het gek als je hier in Nederland voor eigen rechter gaat spelen.’’